CHP'li Belediye'den HDP'ye araç kıyağı!

CHP'li Belediyeler yine skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor.



VATANDAŞIN PARASIYLA HDP'YE ARAÇ KİRALAMIŞLAR!



CHP'li Şişli Belediyesi'nin eski çalışanlarından birisinin savcılıkta verdiği bir ifade büyük bir skandalı ortaya çıkarttı. İfade üzerine başlatılan soruşturmada, Şişli Belediyesi'nin eski başkan Hayri İnönü döneminde, belediye için alıyoruz denilip ihale ile kiralanan araçların, HDP'ye verildiği ortaya çıktı.



İHALEYİ GİZLİ YAPMIŞLAR!



Öte yandan skandal olayda ihalenin de usüle aykırı bir biçimde gizli yapıldığı ortaya çıktı.









