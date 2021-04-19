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CHP İl Başkanlığı önünde hareketli anlar

İBB ve iştiraklerinden çıkartılan bir grup işçi CHP İstanbul İl Örgüt binasının önüne gitti. ‘İşçiyiz kazanacağız’ sloganları atan işçiler ‘Operasyonun başı burası… CHP’de namus sözü hükümsüzdür’ pankartları açtı

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:06
CHP İl Başkanlığı önünde hareketli anlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ve iştiraklerden çıkartılan bir grup, Şişhane'deki CHP İstanbul İl Örgüt binasının önüne gitti. 'Ekmeğimizi gasp ettiniz kazanacağız' diyen işçilerin Şişhane'deki bekleyişi sürerken SABAH'a konuşan işçilerden Birol Durmuş, 'Ramazan ayına girdik. Benim 2 yaşında bir kızım ve 9 yaşında bir oğlum var.


Edebimle, ahlakımla çalışırken yıllarca emek vermiş olmama rağmen sosyal medya fişlemesi ile pandemi sürecinde beni işimden ettiler. Ben 2 yaşındaki kızıma nasıl mama alacağım, çocuğuma nasıl istediklerini alıp götürebileceğim evime ekmeği nasıl götüreyim. Bizi yürüttükleri algı operasyonları ile işten attılar. Haksızlığa uğradık ve bunun hesabını sormak istiyoruz.

Seçim sürecinde namus sözü verdiler ama bizi de değil 2 yaşındaki bebeklerimizi açlığa mahkum ettiler. CHP'de namus sözü hükümsüzdür. Operasyonun başı ise burası o yüzden buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Gerçekdışı söz ve davranışlarla vatandaşlar kandırılıyor gerçek olan biziz ve bunu tüm vatandaşlarımız görsün istiyoruz' dedi.


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