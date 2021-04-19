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Belçika'dan yeni korona kararı!

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla ocak ayında alınan gerekli olmayan seyahatleri yasaklama kararı bugün itibarıyla kaldırıldı.

Dünya / 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:57
Belçika'dan yeni korona kararı!

Belçika hükümetinin, üçüncü dalga ve Kovid-19'un yeni türleriyle mücadele için 27 Ocak'tan beri uyguladığı zorunlu olmayan seyahatlerin kısıtlanmasına son verildi. Kısıtlama çerçevesinde, Belçika'ya girenlerin veya ülkeden çıkmak isteyenlerin seyahatlerinin mutlaka gerekli olduğunu kanıtlamaları gerekiyordu.

Belçika, yasak kapsamında ülkeye Avrupa Birliği (AB) ve Schengen ülkelerinden giriş öncesi "onur beyannamesi" doldurulmasını ve burada seyahatin amacının belirtilmesini şart koşmuştu. Zorunlu iş seyahatleri, bakıma ihtiyacı bulunan kişiye yardım edilmesi, eğitim için yapılacak seyahatler, hastalık veya bir yakının vefatı gibi ailevi sebepler, farklı ülkelerde yaşayan anne-babaların çocuklarını ziyareti, komşu bir ülkede yaşayıp her gün çalıştığı işine gitmek için sınırı geçmek zorunda olanlara istisna kapsamına alınmıştı.

Son kararla, Belçika'ya Avrupa ülkelerinden girenlerin veya ülkeden çıkmak isteyenlerin seyahatlerinin mutlaka gerekli olduğunu kanıtlaması mecburiyeti sona erdi. Buna rağmen Belçika'ya seyahat kuralları sıkı olmayı sürdürüyor. Ülkeye seyahatlerin 48 saat öncesinde "form" doldurulması ve önceki 14 günün nerede geçirildiğinin bildirilmesi gerekiyor. Gelinen bölgedeki salgın durumuna göre Belçika'da ne kadar süre karantinaya girileceği ve hangi günler Kovid-19 testi yapılacağı bildiriliyor.

Yüksek riskli bölgelerden Belçika'ya seyahatin öncesinde negatif PCR testi alınması da gerekiyor. İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan seyahatlerde ise 10 gün karantinaya girilmesi ve karantinanın 1'inci ve 7'inci günlerinde test şart koşuluyor. Söz konusu kuralları ihlal edenlere 250 avro para cezası uygulanabiliyor.

AB, geçen yıl mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre dışındaki ülkelere zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti. Belçika, bu tavsiye kararına uyumlu biçimde 3'üncü ülkelere seyahatlere uygulanan kısıtlamaları sürdürüyor. Belçika, halihazırda Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Ruanda dışındaki bütün ülkelere geçici seyahat kısıtlaması uyguluyor.

Güney KoreİngiltereYeni ZelandaAvustralyaİsviçre

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