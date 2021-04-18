USD (Alış - Satış) : 8,06 - 8,07 EURO (Alış - Satış) : 9,65 - 9,67

Türk düşmanı ABD'li isimden skandal YPJ açıklaması! Teröristi 'kahraman' ilan etti!

Skandalları ile bilinen ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Maenza’dan yine haddini aşan bir ifade geldi. İntihar bombacısı teröristi ‘kahraman’ ilan etti. Maenza'nın, yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'yi hedef alan saldırgan tavrı biliniyor.

Güncel / 18 Nisan 2021 Pazar 10:07
Türk düşmanı ABD'li isimden skandal YPJ açıklaması! Teröristi 'kahraman' ilan etti!

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'ye açıktan destek veren ABD'de bir skandal daha patlak verdi. ABD Kongresi tarafından kurulan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Nadine Maenza, Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği operasyonu 'vahşice saldırı' olarak nitelendirirken, Ayn el-Arap'ta PKK/PYD-YPG terör örgütü sözde kadın yapılanması YPJ militanı Arin Mirkin adlı teröristin kendini patlatmasını ise 'kahramanlık' olarak değerlendirdi.





ELEŞTİRİLİNCE HADDİNİ AŞTI
İntihar bombacısı kadın teröristi öven ifadeleriyle gündeme gelen Maenza'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı kullanıcılardan da büyük tepki gördü. Tepki gösterenleri 'DEAŞ ve Türkiye'ye taraf olmanın saçma olduğu' tezini öne sürerek suçlayan Maenza, haddini aşarak Türkiye'nin 'terörist' olduğu imasında bulundu.

SALDIRGAN TAVRIYLA BİLİNİYOR
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcılığı yanında Patriot Voices (Vatansever Sesler) adlı bir kuruluşun başkanı olan Maenza'nın, yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'yi hedef alan saldırgan tavrı biliniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLİYORLAR
TSK'NIN operasyonlarıyla barış ve huzur gelen bölgelerde karışıklık çıkarmak için PKK/PYD-YPG terör örgütü, intihar bombacısı ve bombalı araçlar kullanmaya çalışıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul, Kayseri, Bursa gibi büyük şehirlerde intihar saldırıları gerçekleştirme çabası içinde olan PKK/KCK/PYDYPG terör örgütüne bazı ABD'li bürokrat, asker, gazeteci ve aktivistler destek veriyor.

Güvenlik uzmanlarına göre, terör örgütü propagandasını sözde 'güvenilir' kılabilmek için Maenza gibi 'aracıların' desteğine ciddi biçimde ihtiyaç duyuyor.

Suriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement