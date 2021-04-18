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Mansur Yavaş'tan akıllara durgunluk veren kurnazlık!

Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın akıllara durgunluk veren bir kurnazlık örneği sergilediği ortaya çıktı. Görev süresi boyunca ABB’deki araç kiralama ihalelerini durdurduklarını söyleyen Yavaş’ın ilgili ilgisiz bütün ihalelerde, yüklenici firmaya araç tahsis şartı koydurarak makam aracı filosunu genişlettiği, ABB’yi milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edildi.

Güncel / 18 Nisan 2021 Pazar 09:24
Mansur Yavaş'tan akıllara durgunluk veren kurnazlık!

Belediyeye minibüsle gidip geliyorum diyerek, yabancı makam arabalarının hepsini sattığını iddia eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sözlerinin altından akıllara durgunluk veren bir hülle çıktı. CHP'li kurnazın, ihalelere araç tahsis şartı koyarak, Ankaralıların parasıyla makam aracı filosunu genişlettiği öğrenildi. Dolaylı araç kiralama hilesi sayesinde kamuoyuna karşı araç kiralamıyormuş algısı oluşturan Yavaş'ın gerçekte ise ABB'yi milyonlarca lira zarara uğrattığı bildirildi.

Araç da yakıt da ihaleyi alandan

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden “Mamak'ta kendi imkânlarımızla 4 bin 477 konut yapacağız” başlığıyla duyurusu yapılan projeye ait ihalede akıllara durgunluk veren bir kurnazlık örneği sergiledi.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nin ihale teknik şartnamesinde, yüklenici firmaya, idareye araç tahsis etme zorunluluğu getirildi. Her ihaleye araç şartı koyarak sürekli araç filosunu genişleten yavaş söz konusu ihale için yüklenici firmadan 16 orta sınıf otomobil, 2 adet Passat, 2 adet de 4x4 lüks cipin teslim edilmesini istedi. Teslim edilecek araçların üzerlerine yakıt için taşıt tanıma sistemi takılmasının şart koşulması ise Yavaş'ın, yakıtı da ihaleyi alan firmaya yüklediğini gözler önüne serdi.

Verilmeyen her araç için 500 tl ceza

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen teknik şartnamenin 10 maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç yer teslim tarihine kadar en az 1400 -1600 cc aralığında motor hacmine sahip, C segmenti, üzerlerine yakıt için taşıt tanıma sistemi takılmış, (yangın tüpü, trafik seti, vb eklentiler ile birlikte) en az 2020 model 16 adet dizel otomatik binek oto, en az 2020 model ve 2000 cc dizel otomatik 2 adet binek oto ile en az 2020 model ve 2000-2500 cc aralığında motor hacmine sahip 2 adet 4x4 otomatik arazi aracını idareye teslim edecektir. Belirtilen süre içinde tahsis edilmeyen her bir araç için günlük 500,00 TL ceza kesilir ve kesilen bu ceza yükleniciye iade edilmez.”

Betonarme bahanesiyle ihale iptal

Öte yandan; EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yapılan 7 Nisan 2021 tarihli duyuruda, “Ankara İli, Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 4, 5, 6 ve 7 Etaplar Kapsamında 24 Parselde 4477 Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi” ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

Açıklamada, skandal araç tahsis zorunluluğundan bahsedilmezken, iptal nedeni olarak, “Mimari, betonarme, elektrik ve mekanik tesisat projelerinde değişiklik yapılacağından dolayı” ifadelerine yer verildi.

Yeni yapılacak ihalede araç tahsis şartının teknik şartnameye konulup konulmayacağı ise merak konusu oldu.

Mansur Yavaş

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