Mahkeme Yargıtay'ı görmezden geldi; Ardışık ankesör aramasına beraat!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre olmasına yönelik yürütülen ankesörlü/sabit hat soruşturmaları her geçen gün derinleşerek devam ediyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından son olarak yalnızca tek ardışık aranmaya takılan ve ankesörlü telefondan "0" saniye aranan bir ankesör sanığı hakkında verilen cezayı onadı. Verilen bu karara rağmen Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tartışılacak bir karar geldi.



ARDIŞIK ARANDI



Hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Astsubay Çavuş Mevlüt C. hakkında yapılan yargılamada duruşma savcısı verdiği mütalaada, sanığın mahrem imamlar tarafından gruplara ayrılarak sabit hatlardan ardışık arandığını, birlikte ardışık aranan askerlerin Mevlüt C. hakkında FETÖ ile iltisaklı olduğu yönünde ifadelerin olduğu vurgulandı.





"0" SANİYE KARARI GÖRMEZDEN GELİNDİ



Kendisi gibi asker olan 3 şüpheli ile 4 grup ardışık aranmasına takıldığı tespit edilen Astsubay Çavuş Mevlüt C. hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraat kararı verildi. Kararda, Yargıtay'ın geçtiğimiz günlerde verdiği "0" saniye aranmanın örgüt bağlantısını göstermeye yetecek delil olduğu yöündeki kararı görmezden gelinerek, Mevlüt C.'nin mesai saatleri dışında arandığı, "0" saniyelik görüşmelerin mevcut olduğu dile getirildi.



MAHKEME 2013'TEN ÖNCEKİ ARANMALARI KABUL ETMEDİ



Mahkeme, TSK'daki FETÖ şüphelilerinin 2013'ten önce ankesörlü telefonla aranmalarının da delil olarak kabul edildiği yönündeki Yargıtay içtihadını da görmezden geldi. Skandal kararda sanık Mevlüt C.'nin 17-25 Aralık sürecinden önce ankesörlü telefonla arandığını, bu süreçten sonra örgütle bağlantısının olduğuna ilişkin herhangi bir delile rastlanmadığı belirtildi. Bu da verilen beraat kararına gerekçe olarak gösterildi.