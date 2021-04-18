Erdoğan'ın Başdanışmanı hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, "Kovid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, hastaneye yatırıldı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran İsrafil Kışla, 'Kıymetli dostlar, Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü. Arayanlara, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum, maalesef telefonlara cevap veremiyorum. Dualarınızı beklerim.' ifadelerini kullandı.