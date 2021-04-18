USD (Alış - Satış) : 8,06 - 8,07 EURO (Alış - Satış) : 9,65 - 9,67

CHP’nin liyakat anlayışı ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) liyakat, düşünce ve ifade özgürlüğü söylemleri bir kez daha boş çıktı. İzmir’de CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu partideki liyakatsiz atamayı eleştirdiği için ihraç edildi.

Güncel / 18 Nisan 2021 Pazar 10:45
CHP’nin liyakat anlayışı ortaya çıktı!

Önceki gün toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu, sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine, belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi dururken Seferihisar’da Neptün Soyer’in filecisi olarak bilinen Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu Şevket Meriç’i atamasını eleştirdi diye CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu’yu partiden ihraç etme kararı aldı.

''Liyakata uygun atama değil'' eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına sosyoloji mezunu Şevket Meriç'i ataması kriz yarattı. Soyer’in liyakata uygun atama yapmadığını söyleyen CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu, partisinden ihraç edildi.

İzmir tarımının Tunç Soyer tarafından bir sosyoloğa emanet edilmesinin ardından liyakatsiz atama tartışmaları CHP içerisinden ihraç getirdi.

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji mezunu Şevket Meriç'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına getirilmesi CHP içerisinde de tartışmalara sebebiyet vermiş, CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu “liyakatsiz atamanın” geri alınmasını istemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu, Uslu’nun eleştirilerinin ardından disipline sevk edilmesine karar vermişti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu Hatice Zeybek Uslu hakkındaki kararı verdi. Uslu’nun Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilmesi kararlaştırıldı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement