CHP’nin liyakat anlayışı ortaya çıktı!

Önceki gün toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu, sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine, belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi dururken Seferihisar’da Neptün Soyer’in filecisi olarak bilinen Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu Şevket Meriç’i atamasını eleştirdi diye CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu’yu partiden ihraç etme kararı aldı.



''Liyakata uygun atama değil'' eleştirisi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına sosyoloji mezunu Şevket Meriç'i ataması kriz yarattı. Soyer’in liyakata uygun atama yapmadığını söyleyen CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu, partisinden ihraç edildi.



İzmir tarımının Tunç Soyer tarafından bir sosyoloğa emanet edilmesinin ardından liyakatsiz atama tartışmaları CHP içerisinden ihraç getirdi.



Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji mezunu Şevket Meriç'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına getirilmesi CHP içerisinde de tartışmalara sebebiyet vermiş, CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu “liyakatsiz atamanın” geri alınmasını istemişti.



Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu, Uslu’nun eleştirilerinin ardından disipline sevk edilmesine karar vermişti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu Hatice Zeybek Uslu hakkındaki kararı verdi. Uslu’nun Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilmesi kararlaştırıldı.