CHP'li Tanrıkulu Demirtaş'ın doğum gününü kutladı

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu çağrılarını sürdürüyor.



"Kendisinin doğum gününü buradan kutluyorum"



Sosyal medya hesabından yayın yapan yapan Tanrıkulu, bir kez daha benzer bir çağrıda bulundu. Konuşmasının devamında ise Demirtaş'ın doğum gününü kutladı.



CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın hukuksuz olarak hapiste yattığını savundu ve akabinde "Kendisinin de doğum gününü buradan kutluyorum" dedi.



Demirtaş'ı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurmuştu



Tanrıkulu geçtiğimiz ocak ayında “Edirne’ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş’ı ziyaret ettim” sözleriyle Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini duyurmuştu.