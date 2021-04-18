Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'in sert geri çekilme hareketiyle beraber, Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot, Stellar gibi büyük alt coinlerde yüzde 20'yi aşan değer kaybı yaşandı. Türkiye'de bir çok yatırımcının ilgisini çeken daha küçük alt coinlerde düşüşe eşlik etti.



HOLO VE BİTTORENT DE ÇAKILDI



Özellikle Türkiye'de bir çok kripto para yatırımcısının alım satım yapmasıyla öne çıkan HOLO (HOT), Bittorent (BTT) için de kayıp büyük oldu. Gece 0.074 bandında hareket eden BTT, 0.062 liraya, HOT ise 0.154 bandında hareket ederken, 0.139 TL'yi gördü.



TESLA CEO'su Elon Musk'ın sık sık twitleriyle desteklediği popüler alt coinlerden Dogecoin'de düşüş son 24 saatte yüzde 25'i bulurken, ABD'deki olumlu dava haberlerinin ardından ralli yapan Ripple ise yüzde 15'ten fazla geriledi.



NE OLMUŞTU?



ABD'de Delaware eyaletinde mahkeme, blokzincir devlerinden Ripple'a açtığı davayı kaybeden Tetragon Financial Group'un 3.46 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.





NE ALTIN NE DÖVİZ DÜNYADA YENİ GÖZDE KRİPTO PARALAR OLDU



Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan genişleyici para politikaları ve teşvik paketlerinin devasa büyüklükte bir likidite yaratması yatırımcıları sürekli bir getiri arayışına itti. Pandemi döneminde özellikle altın ve hisse senedini tercih eden yatırımcıların yeni gözdesi kripto paralar oldu.



SON DÖNEMDE ALT COİNLER ÖNE ÇIKIYOR



2021 yılında borsaların, altının artık belli bir bantta debelenmesi popularitesini giderek artıran kripto paralara yaradı. Özellikle Bitcoin dışında alt coinlerin ön plana çıkarak ve likiditenin bir kısmının kripto para piyasalarına girmesine neden oldu.



TÜRKİYE'DE KRİPTO PARALAR İÇİN İLK KARAR ÇIKTI



Merkez Bankası, kripto paralar için karar aldı. Buna göre kripto para-kripto varlıklar için yapılan düzenlemede, bu varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması yönünde hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.







Merkez Bankası kripto paraların herhangi herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olmasına dikkat çekerek bu kararın alındığını bildirdi.



