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Bakanlık ifşa etti! 41 maske markası güvensiz ürün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvensiz ürün olarak tespit edilen 41 maske markasını ifşa etti.

Sağlık / 18 Nisan 2021 Pazar 14:33
Bakanlık ifşa etti! 41 maske markası güvensiz ürün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41 güvensiz ürünü tespit etti. Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu.
Vatandaşımızın sağlığına kast edenlerin takipçisi olacağız

Yapılan denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek.

Güvensiz ürünlerin listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız

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