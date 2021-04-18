AK Parti'den anket açıklaması!

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.



İşte Kandemir'in o açıklamaları:



Oran olarak Büyük oranda oylarımızın bir miktar artma trendinde olduğunu görüyoruz. 2018'in üstünde olduğunu görüyoruz. 52,5 oranın üstüne çıkabilecek bir potansiyel. Bu ülkeyi AK Parti kadroları çok daha da ileri taşıyacak. G-20 ülkeri arasında ekonomisini artı olarak büyüten Çin ile birlikte iki ülkeyiz.



Gençlerde AK Parti'yi kaybettiğimiz sözleri çok sloganik bir cümle. Geleceğe dair vizyon veren ufuk koyan ülkeyi gelecekte çok daha iyi yerlere taşıyacağını söyleyen hangi parti var. Milli uzay ajansını kurduk dalga geçtiler. Ülke yansın adamlar bundan daha çok mutlu oluyor. CHP'nin ve şuhedasının en fazla söyledikleri ve söyleyecekleri lokal sorunların dışında başka bir şey olmaz.