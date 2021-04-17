Twitter çöktü mü? Erişim sağlanamıyor

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'a erişim sağlanamıyor. Saat 03:00 sıralarında kullanıcıların akış sayfalarında 'hata oluştu' uyarısı ile birlikte güncelleme sorunu yaşandı. Peki, Twitter'da oluşan hatanın sebebi nedir? Twitter çöktü mü? İşte merak edilen tüm detaylar...
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'a erişim sağlanamıyor... Türkiye'den birçok kullanıcı Twitter tarafından 'bir hata oluştu' uyarısı alıyor.
Bilgilere göre Twitter'a erişim sorunu bildirimleri,TSİ 03.00 sıralarında artış gösterdi ve 50 binden fazla kullanıcı platforma erişemediğini bildirdi.
TWITTER'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Reuters'ın geçtiği habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada tweet'lerin yüklenemediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları belirtildi.