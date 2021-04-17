Kalın'dan Erkan Oğur yorumu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, türküsünün düzenlemesini yaptığı ve kopuz çaldığı için solcuların tepkilerinin odağında olan sanatçı Erkan Oğur'un geri adım atmasına üzüldüğünü bildirdi.



İşte Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı açıklaması;







NE OLMUŞTU?



Kalın, 'Hiç Oldum' isimli yeni eserine bir klip çekmiş. Söz ve müziği Kalın'a ait eserin düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur yapmıştı. Solcuların ve PKK destekçilerinin büyük tepkisine uğrayan Oğur, birkaç gün sonra geri adım atarak, 'İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim' diye geri adım attı.