İngiltere, Prens Philip’e veda etti!

İngiltere, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesi bugün gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda durumu ağırlaşan, 28 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra taburcu alan fakat durumu kötüye giden Prens Philip, 9 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Ülkede ilan edilen 14 günlük yas süresi devam ederken, bu akşam saatlerinde resmi cenaze töreni gerçekleşti.



SADECE 30 KİŞİ KATILDI



Edinburg Dükü için yapılan cenaze töreni, İngiliz basınının gündemindeyken, törene ilişkin detaylar da geldi.



Koronavirüs salgını nedeniyle halkın katılımına kapalı olarak gerçekleştirilen tören, ulusal televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı. Tören başlamadan önce Windsor Kalesi'nde bulunan St. George Şapeli'nde, Prens Philip için saygı duruşu yapıldı.



Tören, yerel saatle 12.30'da başladı. Pandemi nedeniyle sadece 30 kişinin katıldığı törende Prens Philip'in naaşı, Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasıyla taşındı.



Törene katılan resmi aile üyeleri tüm Kraliyet Ailesi'ni kapsarken, bu üyeler arasında Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret ile onun çocukları ve Prens Philip'in Alman kökenli akrabaları da bulundu.



Cenaze alayı ve müzik eşliğinde ilerleyen cenaze aracı, St. George Şapeli'ne geldikten sonra Kraliçe Elizabeth, Galler Prensi Charles, Cambridge Dükü Prens William ve eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Dükü Prens Harry, şapele geldi.



Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden feragat ederek eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye yerleşen Prens Harry, aile üyeleriyle yaşadığı gerginlik nedeniyle tören sırasında ağabeyi Prens William ile yan yana yürümedi. Aktif olarak orduda görev yapmış olan Harry, tören sırasında üniforma da giyemedi.



Tören sırasında, Prens Philip'in vasiyeti doğrultusunda İngiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkelerinden aldığı madalyalar ve nişanlar, Mareşal asası, Kraliyet Hava Kuvvetleri kanatları ile Danimarka ve Yunanistan nişanları, mihraba konulan yastıkların üzerinde sergilendi.



Prens Philip'in bulunan bayrağa sarılı tabutu, bir çelenk ve üzerindeki donanma şapkası ve kılıcıyla Windsor baş papazı ve Canterburry Başpsikoposu tarafından karşılandı ve Kraliyet Donanması'ndan bir gayda grubu törende yer aldı.



Yerel saatle 15.00'te ülke genelinde Prens Philip'in anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve törenin ardından Prens Philip'in naaşı, kraliyet lahdine konuldu.