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Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle anıt mezarındaki törene katıldı. Erdoğan Özal'ın mezarı başında, Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi olan İnfitar Suresi'ni okudu. Başkan Erdoğan, Özal'ın vefat yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer vermişti.

Güncel / 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:05
Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

MEZARI BAŞINDA İNFİTAR SURESİ'Nİ OKUDU.

Başkan Erdoğan Özal'ın mezarı başında, Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi olan İnfitar Suresi'ni okudu.


İNFİTAR SURESİ'NİN TÜRKÇE MEALİ
Gök yüzü yarıldığında; Yıldızlar dağılıp saçıldığında; Denizler taştığında; Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar; Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler; Ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ YAYIMLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.


Ak PartiAli Yerlikaya

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