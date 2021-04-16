Minneapolis'de polis şiddetine karşı şemsiyeli protesto!

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi genç Daunte Wright'ın çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.



Kent sokaklarında polisin sert müdahalesiyle karşılaşan bazı göstericiler, kendilerine şemsiyelerden barikat kurmaya başladı.



Ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla karşılık veren polislere direnen yüzlerce göstericinin o anları ise çevredekiler tarafından görüntülendi.



IRKÇILIK PROTESTOLARI ŞİDDETİNİ ARTIRDI



Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi de ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.



Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.