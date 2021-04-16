Mersin'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Mersin'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem akşam saatlerinde ufak çaplı bir paniğe neden oldu.



AFAD verilerine göre, Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.28 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 6.3 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

