Hafta sonu İstanbul'da sıkı denetim!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada olacağını duyurdu.



Yerlikaya, ayrıca sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini mülki idare amirleriyle değerlendirdiklerini aktardı.



Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğrafa da yer verildi.