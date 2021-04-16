Çavuşoğlu Yunan Bakan'a cevabını vermişti! Yunan medyası bakın ne yazdı

MANŞETTEN VERDİLER Basın toplantısında yaşanan gerginlik, Yunan medyasında geniş yer buldu. Pek çok gazete, iki bakanın görüşmesini sayfalarıan taşıyarak manşetten verdi. Yunan basını provokatif söylemlerde bulunmayı da ihmal etmedi.



Yunan Kathimerini gazetesi, 'canlı' ibaresiyle yayınladığı haberde 'Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları Nikos Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu birebir görüşmeleri, iki heyetin uzun süren görüşmelerinin ardından gerçekleşti. Ardından da ortak açıklama yapıldı.' ifadelerini kullandı.



İki tarafın da gerginliğin hafifletilmesi çağrısında bulunduğunu yazan Kathimerini gazetesi, Çavuşoğlu'nun Dendias'a sert çıktığını yazdı ve 'Ülkemi ve halkımı basın önünde ağır bir şekilde suçlarsanız, buna cevap verebilecek durumda olmalıyım' ifadelerini kullandı.







SİNDİREMEDİLER Yunan Protothema gazetesi ise, gecenin ilerleyen saatlerinde 'Çavuşoğlu'nun patlamasının arka planı' başlıklı bir haber yayınlayarak manşetten verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Dendias'a dersini vermesini sindiremeyen Yunan medyası provokatif ifadelerle dolu bir habere imza attı. Protothema'nın haberinde, 'Çavuşoğlu'un öfke patlamasının Türk saldırganlığının ve Ankara'nın Yunan egemenlik haklarını gasp etme girişiminin bir örneği olduğu' gibi skandal ifadelere yer verildi.





Kendi medyasının haberini bile yalanlayan Protothema, Dendias'ın provoke edilmesi halinde, buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığına dair haberi, sanki Türk medyası duyurmuş gibi lanse etti.