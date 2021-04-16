USD (Alış - Satış) : 8,06 - 8,07 EURO (Alış - Satış) : 9,65 - 9,66

Çavuşoğlu Yunan Bakan'a cevabını vermişti! Yunan medyası bakın ne yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' anlar yaşandı. Dostane bir havada başlayan basın toplantısı Dendias'ın şok suçlamalarının ardından yön değiştirdi. Çavuşoğlu bir kez daha söz aldı ve Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi. Yükselen tansiyon Yunan medyasında manşetten verilirken, skandal ifadeler kullanıldı.

Siyaset / 16 Nisan 2021 Cuma 10:59
Çavuşoğlu Yunan Bakan'a cevabını vermişti! Yunan medyası bakın ne yazdı

MANŞETTEN VERDİLER Basın toplantısında yaşanan gerginlik, Yunan medyasında geniş yer buldu. Pek çok gazete, iki bakanın görüşmesini sayfalarıan taşıyarak manşetten verdi. Yunan basını provokatif söylemlerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Yunan Kathimerini gazetesi, 'canlı' ibaresiyle yayınladığı haberde 'Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları Nikos Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu birebir görüşmeleri, iki heyetin uzun süren görüşmelerinin ardından gerçekleşti. Ardından da ortak açıklama yapıldı.' ifadelerini kullandı.

İki tarafın da gerginliğin hafifletilmesi çağrısında bulunduğunu yazan Kathimerini gazetesi, Çavuşoğlu'nun Dendias'a sert çıktığını yazdı ve 'Ülkemi ve halkımı basın önünde ağır bir şekilde suçlarsanız, buna cevap verebilecek durumda olmalıyım' ifadelerini kullandı.



SİNDİREMEDİLER Yunan Protothema gazetesi ise, gecenin ilerleyen saatlerinde 'Çavuşoğlu'nun patlamasının arka planı' başlıklı bir haber yayınlayarak manşetten verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Dendias'a dersini vermesini sindiremeyen Yunan medyası provokatif ifadelerle dolu bir habere imza attı. Protothema'nın haberinde, 'Çavuşoğlu'un öfke patlamasının Türk saldırganlığının ve Ankara'nın Yunan egemenlik haklarını gasp etme girişiminin bir örneği olduğu' gibi skandal ifadelere yer verildi.


Kendi medyasının haberini bile yalanlayan Protothema, Dendias'ın provoke edilmesi halinde, buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığına dair haberi, sanki Türk medyası duyurmuş gibi lanse etti.

Mevlüt Çavuşoğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement