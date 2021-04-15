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Zelensky Rusya'ya meydan okudu!

Karadeniz'de Rusya ABD ve Ukrayna arasında ipler geriliyor... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin her ihtimale hazır olduğunu duyurarak, “Ordumuz hazır” dedi..

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 23:12
Zelensky Rusya'ya meydan okudu!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Donbas bölgesinin çok önemli ve kritik olduğuna vurgu yaparak, "Gündeme ilişkin 7 madde konuşuldu ve en önemlisi en gizlisi ise Donbas. Bu bölgede durum kontrol altına alınıyor. Sorun varsa cevabını vermeye hazırız. Ordumuz hazır" dedi.

"RESMİ AÇIKLAMALARA KULAK VERİN"

Rusya'nın çok fazla bilgi kirliliği yaptığını vurgu yapan Zelenskiy, "Vatandaşlardan Donbas'a ilişkin resmi açıklamalara kulak vermelerini istiyorum. Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin açıklamalarını takip edin" ifadelerini kullandı.

MACRON, ZELENSKİY VE MERKEL YARIN GÖRÜŞECEK

Zelenskiy, Donbas'ı ilgilendiren kritik konuları görüşmek için yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa'da görüşecek. Ardından Zelenskiy, Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans yoluyla görüşecek.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı 2014 yılında başlayan gösteriler ülke çapına yayılmış ve ülkede devrim olmuştu. Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Rusya'ya kaçmıştı. Bu olayları fırsat bilen Rusya, Kırım'ı ve Ukrayna'nın Doğu bölgesi Donbas'ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti. Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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Angela MerkelAlmanyaFransaUkrayna

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