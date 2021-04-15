Kritik kanun teklifi kabul edildi!

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Teklifle, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri yeniden yapılandırılıyor.



21 BİN ÇİFTÇİNİN BORCU YENİDEN YAPILANDIRILACAK



Teklif kapsamında yaklaşık 21 bin çiftçinin borcu yeniden yapılandırılacak. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor.



CHP ÇEKİMSER KALDI



CHP'nin çekimser kaldığı teklif, AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edildi.



GÜNLÜK 50 LİRA ÖDEME YAPILACAK



Son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin, ücretsiz izne ayrıldıkları dönemde günlük 50 lira ödeme yapılacak. Öte yandan hala nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.



İZNE AYRILDIKLARI DÖNEM İÇİN ÖDEME ÖNGÖRÜLÜYOR



Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.



Listeye yeni giren sektörler şu şekilde:



-İnternet kafelerin faaliyetleri



-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri



-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri



-Bilardo salonlarının faaliyetleri



-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi



-Oyun makinelerinin işletilmesi



-Güzellik salonlarının faaliyetleri



-Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri



-Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri,



-Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri de eklendi.