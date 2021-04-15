ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı...

ABD'den Ukrayna ile gerilim halinde olan Rusya ile ilgili kritik karar geldi.



Washington, "Rusya'nın yönlendirmesiyle ABD seçimlerini etkileme girişiminde bulunan" 32 kurum ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre:



- 2020 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle 32 kişi ve kuruluşa,



- Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa,



- Zararlı faaliyetleri sebebiyle 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulandı.