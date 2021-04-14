Rus turistin Türkiye isyanı

Rusya'nın 15 Nisan- 1 Haziran tarihleri arasında normal ve charter uçuşlarını durdurma kararı, Rus turisti isyan ettirdi. Mayıs tatili için gün sayan binlerce Rus turistin hayalleri yıkılırken, çok sayıda Rus acente de iflasın eşiğine geldi. Yaklaşık 1 milyon Rus turisti kapsayan yasak kararının ardından Ruslar sosyal medyada duruma isyan etti.



Rusya'nın Türkiye kararını haksız bulan Rus vatandaşları, internet üzerinden Türkiye'ye gitmek için imza kampanyası başlattı. Change.org sitesinde başlatılan imza kampanyasında, Kovid-19 aşısı yaptıranlar ile virüse karşı antikorlu olanların Türkiye'ye gitmelerine izin verilmesi gerektiği savunuldu.



GİTMEK İSTİYORUZ

Rus hükümetine seslenilen dilekçede, iki yıldır üst üste mayıs tatilinde Türkiye'ye gitmekten alıkonulmalarının haksızlık olduğu belirtildi. İmza kampanyası başlatan Rus turistler, Rusya Başbakanı Mikhail Mişistin'e yazdıkları dilekçede, 'Biz normal, sağlıklı insanlarız. Bizi bekleyen Türkiye'ye gitmek için önceden bilet ve tur satın aldık' denildi.



ACENTELER İFLAS EDEBİLİR

Rusya'nın Türkiye kararıyla mağdur olduklarını belirten Avukat Simon Antonov, 'Türkiye'de tatil çok az sayıda seçeneğimizden bir tanesiydi, gerçekten çok üzgünüz' dedi. Sosyal medya uzmanı Yekaterina Smirnova, 'Avrupa'daki durum ortadayken Türkiye tatil için en iyi seçenekti' ifadelerini kullandı.



Alınan karara Rusya Tur Operatörleri Birliği de tepki koydu. ATOR, 1.5 aylık yasak dönemi için Türkiye'ye 533 bin kişinin paket tur aldığı bilgisini veren ATOR, başka ülkelere aktarmalı bilet alanlar dahil yaklaşık 1 milyon Rus turist yasak kararıyla mağdur olduğunu duyurdu. Sadece Türkiye tur paketleri için 413 milyon dolara yakın para ödendiği belirtilirken, bunlara iade taleplerinin birçok Rus acenteyi iflasa sürükleyeceği vurgulandı.



TÜRKİYE'NİN ERTELEYECEK ALTERNATİFİ YOK

Rus basınında da geniş yankı bulan kararla, Türkiye'nin alternatifi ülke bulunmasının zor olduğu, binlerce Rus turistin mağdur edildiği vurgulandı. Kommersant gazetesi, Rusya hükümetinin 'Tatilinizi ya erteleyin ya da başka destinasyonlara yönelin' çağrısının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, 'Bunu yapmak o kadar kolay olmayacak.



Türkiye alternatifi ekonomik turu bulabileceğiniz neredeyse hiçbir açık yol yok: BAE, Maldivler ve Küba'ya geziler çok daha pahalı' diye yazdı. Konuyu manşetine taşıyan Komsomolskaya Pravda gazetesi, şu ifadelere yer verdi: 'Türkiye'nin yerini hiçbir yer tutamaz. Zaten ülkelerin çoğu hâlâ Ruslara kapalı.



Belki Birleşik Arap Emirlikleri var, orası hem pahalı hem de artık çok sıcak. Maldivler, Seyşeller, Küba açık ama kitlesel turizm için uygun değil. Çocuklu aileler söz konusu olduğunda uygun değil. Karadeniz'deki Rus tatil beldeleri mi? Orası mayısta hem soğuk, hem de iyi otellerde neredeyse hiç yer yok. Yani Türkiye kapanınca, Rusların gideceği yer yok.'



OTELLER AÇILIŞI TÜRKİYE'NİN ERTELEYECEK

Karar Türk turizm sektöründe de şok etkisi yarattı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 'Sektör Rusya ve Ukrayna'dan gelecek turistle sezonu açmaya hazırlanıyordu. Ancak alınan kararla birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Kapılarını henüz açmamış olan otellerin bayramdan sonra açılacağını düşünüyoruz' dedi.



Rusya'da Türk tur operatörlerinin çok etkin olduğuna dikkat çeken Çorabatır, uçuşların başlamasıyla hızla hareketliliğin başlayacağına dikkat çekti. Türk otellerin tüm tedbirleri aldığını anlatan Çorabatır, 'Rusya'dan heyet bekleniyor. Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu göstereceğiz' ifadelerini kullandı.



TATİLLERİN TAMAMI İPTAL EDİLMEZ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'dan yapılan tavsiyenin destinasyon veya tarih değişikliği yönünde olduğunu hatırlattı. 'Ancak kısıtlama olsa da her zaman Türkiye, Rusların birinci tercihi olmuştur' diyen Bağlıkaya, 'İki ülke arasında uçuşların kısıtlandığı 15 Nisan- 1 Haziran arasında planlanan tatillerin tamamen iptal olmayacağını bir bölümün tarih ertelemeye gideceğini tahmin ediyoruz' şeklinde konuştu. Bağlıkaya, Ramazan ayı sonuna kadar ülkemizde vaka sayılarının düşeceğini, Haziran itibariyle her şeyin normale dönmesini beklediklerini ekledi.