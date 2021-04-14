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Market çalışma saatleri değişti mi? Yeni genelge ile hafta içi hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta açılacak ve kapanacak?

13 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen son Kabine Toplantısı ile birlikte kısmi kapanma getirildi. Yeni kararlar Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulurken İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı. Ramazan ayında yaşanacak kısmı kapanma ile birlikte de market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtı aranıyor. Bu kapsamda; hafta içi hafta sonu marketler saat kaçta kapanacak? Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri!

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:59
Market çalışma saatleri değişti mi? Yeni genelge ile hafta içi hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta açılacak ve kapanacak?

Son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Başkan Erdoğan Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda; sokağa çıkma yasağı saatlerinin de değiştiği duyuruldu. Bu açıklamalar ile birlikte market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtı da aranıyor. Marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta içi hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte yeni genelge ile market çalışma saatleri!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Kısmı Kapanma' konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Genelgeye göre; market çalışma saatleri şu şekilde;

BAKANLIK'TAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

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