HDP'li isim gözaltına alındı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.



Sorgusu devam eden K.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.