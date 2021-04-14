HDP fezlekelerine gözü açık evet diyeceğim diyen İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Sözlerim sündürüldü'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, terör soruşturması kapsamında haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta, 'HDP'yi terörün gölgesinde görüyoruz. Gözüm açık evet diyeceğim' ifadelerini kullanmıştı.



Bu çıkışın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grup toplantısında, fezlekelerin detaylarına göre hareket edeceklerini açıklamış, Ağıralioğlu ise Akşener'in konuşmasını alkışlamayan tek partili olmuştu.



Söz konusu gelişmelerin ardından bugün Haber Global'de canlı yayında, fezlekelere ilişkin değerlendirmede bulunan Ağıralioğlu, “Sözlerim sündürüldü. Orada gözüm açık derken farklı bir şey söylemek istemiştim. Ben, HDP'den kim “Öcalan teröristtir, PKK terör örgütüdür” derse ona hayır vereceğim.” dedi.