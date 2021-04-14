USD (Alış - Satış) : 8,07 - 8,09 EURO (Alış - Satış) : 9,66 - 9,67

HDP fezlekelerine gözü açık evet diyeceğim diyen İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Sözlerim sündürüldü'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Haber Global’de katıldığı canlı yayında, HDP’lilerin TBMM’ye gelen fezlekelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce yaptığı açıklamada, fezlekelere gözü açık 'evet' diyeceğini açıklayan Ağıralioğlu, "Sözlerim sündürüldü. Ben, HDP’den kim “Öcalan teröristtir”, “PKK terör örgütüdür” derse ona hayır vereceğim." dedi.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 21:52
HDP fezlekelerine gözü açık evet diyeceğim diyen İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Sözlerim sündürüldü'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, terör soruşturması kapsamında haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta, 'HDP'yi terörün gölgesinde görüyoruz. Gözüm açık evet diyeceğim' ifadelerini kullanmıştı.

Bu çıkışın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grup toplantısında, fezlekelerin detaylarına göre hareket edeceklerini açıklamış, Ağıralioğlu ise Akşener'in konuşmasını alkışlamayan tek partili olmuştu.

Söz konusu gelişmelerin ardından bugün Haber Global'de canlı yayında, fezlekelere ilişkin değerlendirmede bulunan Ağıralioğlu, “Sözlerim sündürüldü. Orada gözüm açık derken farklı bir şey söylemek istemiştim. Ben, HDP'den kim “Öcalan teröristtir, PKK terör örgütüdür” derse ona hayır vereceğim.” dedi.

Meral Akşener

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement