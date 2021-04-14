Google Chrome kullanacaklar dikkat!

Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome yüksek kullanıcı sayısına sahip. Hem masaüstünde hem de mobil sürümde en çok tercih edilen tarayıcılardan bir tanesi. Google, Chrome'u geliştirip, kullanım deneyimini en iyi hale getirmeye çalışıyor ve tarayıcıya yeni özellikler ekliyor. Son güncellemelerle birlikte Chrome yeni yeteneklere kavuştu. Fakat Google Chrome tarayıcısının az bilinen ama oldukça işe yarar kısayolları var.
Google Chrome klavye kısayolları nedir? Chrome kısayolları ne işe yarıyor? Web tarayıcısı olarak Chrome'u kullanıyorsanız, listelediğimiz klavye kısayolları çok işinize yarayacak. Lafı daha fazla uzatmadan hangi kısayolun ne işe yaradığına bakalım.
İşte Google Chrome klavye kısayolları
CTRL + N - Yeni pencere aç
CTRL + SHIFT + N - Gizli modda yeni bir pencere aç
CTRL + T - Yeni sekme aç
CTRL + SHIFT + T - Son kapatılan sekmeyi yeniden aç
CTRL + TAB - Sonraki açık sekmeye git
CTRL + SHIFT + TAB - Önceki açık sekmeye git
CTRL + 1'den 8'e kadar - Belirli bir sekmeye git
CTRL + 9 - Son sekmeye git
ALT + HOME - Geçerli sekmede ana sayfayı aç
ALT + SOL OK TUŞU - Tarama geçmişinde önceki sayfayı geçerli sekmede aç
ALT + SAĞ OK TUŞU - Tarama geçmişinde sonraki sayfayı geçerli sekmede aç
CTRL + W - Geçerli sekmeyi kapat
CTRL + SHIFT + W - Tüm sekmeleri ve tarayıcıyı kapat
ALT + SPACE + N - Geçerli pencereyi simge durumuna küçültme
ALT + SPACE + X - Geçerli pencereyi ekranı kaplayacak şekilde büyüt
ALT + F4 - Geçerli pencereyi kapat
CTRL + SHIFT + Q - Chrome'dan çık