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Google Chrome kullanacaklar dikkat!

Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome yüksek kullanıcı sayısına sahip. Hem masaüstünde hem de mobil sürümde en çok tercih edilen tarayıcılardan bir tanesi. Google, Chrome'u geliştirip, kullanım deneyimini en iyi hale getirmeye çalışıyor ve tarayıcıya yeni özellikler ekliyor. Son güncellemelerle birlikte Chrome yeni yeteneklere kavuştu. Fakat Google Chrome tarayıcısının az bilinen ama oldukça işe yarar kısayolları var.

Teknoloji / 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:05
Google Chrome kullanacaklar dikkat!

Google Chrome klavye kısayolları nedir? Chrome kısayolları ne işe yarıyor? Web tarayıcısı olarak Chrome'u kullanıyorsanız, listelediğimiz klavye kısayolları çok işinize yarayacak. Lafı daha fazla uzatmadan hangi kısayolun ne işe yaradığına bakalım.

İşte Google Chrome klavye kısayolları

CTRL + N - Yeni pencere aç

CTRL + SHIFT + N - Gizli modda yeni bir pencere aç

CTRL + T - Yeni sekme aç

CTRL + SHIFT + T - Son kapatılan sekmeyi yeniden aç

CTRL + TAB - Sonraki açık sekmeye git

CTRL + SHIFT + TAB - Önceki açık sekmeye git

CTRL + 1'den 8'e kadar - Belirli bir sekmeye git

CTRL + 9 - Son sekmeye git

ALT + HOME - Geçerli sekmede ana sayfayı aç

ALT + SOL OK TUŞU - Tarama geçmişinde önceki sayfayı geçerli sekmede aç

ALT + SAĞ OK TUŞU - Tarama geçmişinde sonraki sayfayı geçerli sekmede aç

CTRL + W - Geçerli sekmeyi kapat

CTRL + SHIFT + W - Tüm sekmeleri ve tarayıcıyı kapat

ALT + SPACE + N - Geçerli pencereyi simge durumuna küçültme

ALT + SPACE + X - Geçerli pencereyi ekranı kaplayacak şekilde büyüt

ALT + F4 - Geçerli pencereyi kapat

CTRL + SHIFT + Q - Chrome'dan çık

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