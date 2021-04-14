Google Chrome kullanacaklar dikkat!

Google Chrome klavye kısayolları nedir? Chrome kısayolları ne işe yarıyor? Web tarayıcısı olarak Chrome'u kullanıyorsanız, listelediğimiz klavye kısayolları çok işinize yarayacak. Lafı daha fazla uzatmadan hangi kısayolun ne işe yaradığına bakalım.



İşte Google Chrome klavye kısayolları



CTRL + N - Yeni pencere aç



CTRL + SHIFT + N - Gizli modda yeni bir pencere aç



CTRL + T - Yeni sekme aç



CTRL + SHIFT + T - Son kapatılan sekmeyi yeniden aç



CTRL + TAB - Sonraki açık sekmeye git



CTRL + SHIFT + TAB - Önceki açık sekmeye git



CTRL + 1'den 8'e kadar - Belirli bir sekmeye git



CTRL + 9 - Son sekmeye git



ALT + HOME - Geçerli sekmede ana sayfayı aç



ALT + SOL OK TUŞU - Tarama geçmişinde önceki sayfayı geçerli sekmede aç



ALT + SAĞ OK TUŞU - Tarama geçmişinde sonraki sayfayı geçerli sekmede aç



CTRL + W - Geçerli sekmeyi kapat



CTRL + SHIFT + W - Tüm sekmeleri ve tarayıcıyı kapat



ALT + SPACE + N - Geçerli pencereyi simge durumuna küçültme



ALT + SPACE + X - Geçerli pencereyi ekranı kaplayacak şekilde büyüt



ALT + F4 - Geçerli pencereyi kapat



CTRL + SHIFT + Q - Chrome'dan çık