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CHP'li İstanbul'da toplu taşıma çilesi!

İstanbul'da vatandaşın metrobüs, metro ve tramway çilesi bitmek bilmiyor. Koronavirüs vakalarının arttığı günlerde seferlerin yetersiz kalması ile otobüsler olması gereken sayının çok üzerinde yolcu taşıyor.Bilim Kurulu üyeleri de topu taşımadaki bulaş sayısının giderek arttığının altını çiziyor. Toplu taşımadaki kalabalıktan yakınan İsmet Karadeniz isimli vatandaş, "Ben şimdi tramvaya bineceğim, tramvayda kalabalık, şu an boğuluyorum, nefes alamıyorsun." diyerek duruma tepki gösterdi.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:33
CHP'li İstanbul'da toplu taşıma çilesi!

İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

Cevizlibağ'da sabah işe giden İstanbullular toplu ulaşımda yoğunluk yaşadı. Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüsten inenler yine merdivenlerde kalabalık oluştururken tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü. Metrobüsten inen Raif Demir, 'Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Cevizlibağ'a geliyorum. Metrobüs yoğun, biraz kalabalık bu günlerde' dedi.

İsmet Karadeniz de, 'Ben şimdi tramvaya bineceğim, tramvayda kalabalık, şu an boğuluyorum, nefes alamıyorsun. Böyle kısıtlama olmaz' diye konuştu. Onur Ali Usta ise, 'Sıkıntı yaşayanlardan bir tanesi de benim, işe geç kaldım' diye konuştu.

DOLU OTOBÜSE ALINMAYINCA ŞOFÖRLE TARTIŞTILAR

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde işe gitmek için durakta bekleyenler, dolu olduğu gerekçesiyle İETT otobüsüne alınmadı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar şoför ile tartıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, şoföre tepki gösteren bir vatandaşın durakta bekleyen diğer yolculara 'Neden konuşmuyorsunuz?' dediği, bu sırada başka bir vatandaşın da 'o zaman sefer sayılarını çoğaltsınlar' dediği duyuluyor.

Öte yandan 78C Yunus Emre Mahallesi-Fenertepe hattı ve Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yaşanan yoğunlukta amatör kameralara yansıdı.

Yunus Emre

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