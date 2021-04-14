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CHP’li başkanın oruçla imtihanı!

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez yanlış Ramazan imsakiyesi ile gündemde. Belediyenin bastırdığı imsakiyede akşam ezanı Diyanet’in hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç okunuyor. İmsak vakitleri de 18 dakika erken başladığı için Bolulular, bu imsakiyeye uyarsa 20 dakika fazla oruç tutacak.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:57
CHP’li başkanın oruçla imtihanı!

Gaflarıyla adından sıkça bahsettiren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şimdi de Ramazan imsakiyesi ile gündeme geldi. Belediyenin bastırdığı imsakiyede vatandaşlara fazladan oruç tutturulduğu ortaya çıktı.

İmsakiyede iftar saatlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç olduğu, yine imsak vakitlerinin de Diyanet'in hazırladığı imsakiyeye göre 18 dakika erken başladığı görüldü. Vatandaşa 20 dakikadan fazla oruç tutturan Özcan'a Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban'dan tepki geldi.



Balaban, “Bolulu vatandaşlarımızı Tanju Özcan'ın bastırdığı imsakiyeleri kesinlikle dikkate almamaları konusunda uyarıyoruz. Hemşehrilerimiz oruçlarının sakata gelmemesi için her zamanki gibi yine Diyanet'imizin imsakiyesini esas alsınlar” dedi.

Ak PartiTanju Özcan

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