Bölgede peş peşe depremler!

Türkiye'de pek çok aktif fay hattı bulunması nedeniyle sık sık depremler yaşıyor. 2020-21 yıllarında meydana gelen yüksek büyüklüğe sahip depremler nedeniyle AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Buna göre, Ege Denizi son 24 saatte peş peşe depremlerle sarsıldı. Özellikle Datça Muğla'da yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Dün Muğla Datça 5.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, bölgedeki depremler de ilgi odağı ve araştırma konusu oldu. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve yaşanan son depremlere ilişkin detayları araştırıyor. Aşağıda, Kandilli ve AFAD'a ait son depremler listesi yer alıyor.