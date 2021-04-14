Bölgede peş peşe depremler!

Dün Muğla Datça 5.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, bölgedeki depremler de ilgi odağı ve araştırma konusu oldu. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve yaşanan son depremlere ilişkin detayları araştırıyor. Aşağıda, Kandilli ve AFAD'a ait son depremler listesi yer alıyor.





