ABD savaş gemileri Karadeniz'den geçmeyecek!

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre ABD, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na iki hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook’un daha önce belirtilen tarihte Karadeniz’e geçiş yapmayacağına dair bilgi verdi. ABD’nin iki savaş gemisi daha önce yapılan bildirime göre bugün ve yarın Boğazlar’dan geçerek, Karadeniz’e açılacaktı. Yine ilk bildirime göre gemiler 4 ve 5 Mayıs tarihlerine kadar Karadeniz’de kalacaklardı.



ABD’nin savaş gemilerinin Karadeniz’e geçirme kararından vazgeçmesinin ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesi sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Biden telefon görüşmesinde Putin’e Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınaktan duyduğu endişeyi dile getirerek, bundan vazgeçmesini istemişti. Biden ayrıca gelecek aylarda Putin’e üçüncü bir ülkede yüzyüze görüşme teklifinde bulunmuştu. ABD’nin gemileri Karadeniz’e geçirmekten vazgeçmesinin, gerilimi indirmek için atılmış bir iyi niyet adımı olabileceği ileri sürülüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya’dan askerini geri çekmesini isterken, Moskova yönetimi de ABD’yi provokatif davranmaması için uyarmıştı.