ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekiliyor!

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki varlığının sona ermesine karar verdi.



Geçtiğimiz aylarda 1 Mayıs 2021'den itibaren düzenli şekilde çekilme sürecini başlatacaklarını açıklayan Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.



'Türkiye barışa destek verdi'



Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.



ABD'nin Afganistan'daki varlığı



Resmi rakamlara göre, şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.



Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.



Biden yönetimi yetkilileri, bir süredir Afganistan'daki şiddet olaylarını gerekçe göstererek anlaşmada belirtilen tarihe uymanın zor olacağını ifade ediyordu.

