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Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'ye 6 KM uzaklıktaki adaya zırhlı araç ve asker çıkardılar

Yunan ordusu, asker ve zırhlı araçlar çıkardığı adada tatbikat gerçekleştirdi.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 15:22
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'ye 6 KM uzaklıktaki adaya zırhlı araç ve asker çıkardılar

Yunanistan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog çağrıları karşısında her fırsatta gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor.

Şubat ayında Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisi, Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edilmişti.
SAKIZ ADASI'NDA TATBİKAT

Geçen ay ise Yunan Özel Kuvvetleri, Sakız Adası'nda atış eğitimi gerçekleştirerek, tansiyonu yükseltme çabalarını sürdürmüştü.

Provokasyonlarını sürdüren Yunan ordusu, İzmir'in Çeşme ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Sakız Adası'na asker ve zırhlı araçlar çıkararak tatbikata başladı.

ZIRHLI ARAÇLARI ADAYA ÇIKARDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, zırhlı araçların gayri askeri statüdeki adada ilerlediği görüldü.

Yunanistan'ın da imzaladığı Lozan Antlaşması'na göre, Sakız Adası'ndaki bu gelişmenin ihlal olduğuna dikkat çekildi.

YUNANİSTAN UZLAŞMAZ TAVRINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye ve Yunanistan, 25 Ocak'ta istişari görüşmeler kapsamında İstanbul'da bir araya gelmişti. İki ülke arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.

Türkiye, görüşmeler öncesinde olduğu gibi masada da her fırsatta diplomasiden yana olduğunu dile getirirken, Ege ve Akdeniz'de gerilimin azaltılmasını istiyor.

Ancak Yunan tarafı, söz konusu bölgelerde ve yasa dışı bir şekilde silahlandırdığı adalarda takındığı tavırla normalleşme çabalarını baltalamayı sürdürüyor.

ATİNA'NIN İSTEKSİZ TUTUMU

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere, 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

Yunanistan

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