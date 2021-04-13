THY'den seyahat açıklaması!

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada; "Değerli misafirlerimiz; Sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" ifadelerine yer verildi.