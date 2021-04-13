TEM'de tır otomobilin üstüne devrildi!

Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı.



Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.



İtfaiyenin araç içindeki sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.