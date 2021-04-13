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Ramazan'ın ilk haftasında hava...!!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre Ramazan ayının ilk haftasında Türkiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 00:52
Ramazan'ın ilk haftasında hava...!!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Sivas ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI...

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Ramazan ayının ilk haftasında, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede artacak hava sıcaklıklarının, yurdun genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülüyor.

Ayrıca, yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hafta boyunca kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların devam edeceği ve hafta sonunda doğu kesimlerde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞMUR...

Çarşamba günü Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat, Sivas ile Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK

Türkiye'nin 3 büyük kentine bakıldığında ise Ankara'da yarın yağış beklenmezken, çarşamba il genelinde, perşembe ve cuma günü ise kuzey kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Başkentte yarın 2 ila 13, çarşamba 8 ila 17, perşembe 9 ila 15 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın yağış beklenmiyor, çarşamba ve perşembe günü ise sağanak öngörülüyor. Cuma gününün de yağışsız geçeceği İstanbul'da cumartesi günü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıklar, yarın 5 ila 15, çarşamba, 8 ila 17, perşembe 9 ila 15 derece olacak.

İzmir'de yarın batı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günü il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Cuma günü yağışın beklenmediği İzmir'de cumartesi günü sağanak geçişleri olacak. İlde, sıcaklıkların yarın 8 ila 21, çarşamba 10 ila 20, perşembe 12 ila 21 derece olması bekleniyor.

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