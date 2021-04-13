Meclis'te kritik toplantı!

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı[Fotoğraf: AA Arşiv]ABONE OLEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, "2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, komisyon üyelerine sunum yaptı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir bir piyasayı oluşturmayı hedeflediklerin söyledi.



"Karadeniz, 405 milyar metreküp doğalgaz üretme potansiyeline sahip"



Yenilenebilir enerji kurulu gücü 2023 hedefleri hakkında bilgiler paylaşan Bayraktar, "2021 yılı için güneşten 6 bin 964, rüzgardan 9 bin 361, hidrolikten 31 bin 327 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 138 megavat yenilenebilir enerji ürettik. 2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz" dedi.



Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, bölgenin 405 milyar metreküp doğalgaz üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.



"İklim değişikliğinden en çok hassas gruplar etkilenecek"



Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ise iklim değişikliği sonucu hava sıcaklığında meydana gelen artışın, enfeksiyon hastalıkları ve vektör kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıracağını belirtti.



Tolunay, iklim değişikliğinden en çok hassas grupların etkileneceğine işaret etti.



İklim değişikliğinin sağlığa olumsuz etkilerinin azaltılması için çalışmaları devam eden eylem planına değinen Tolunay, "Riskli bölgelerde il halk sağlık müdürlüklerine bağlı mobil sağlık ekiplerinin bulaşıcı hastalıklar yönünden müdahale kapasitelerinin ve uygulama becerilerinin arttırılmasını sağlamaya yönelik adımların atılmasını hedefliyoruz" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da iklim değişikliği ile mücadele stratejilerini anlattı.



Sayan, sürdürülebilir bir ulaşım ve iletişim yapısının oluşturulması, demiryolu taşımacılığının payının arttırılması ve çok modlu ulaşım sisteminin desteklenmesi gibi temel stratejik hedefleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.