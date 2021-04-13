MEB'den milyonları ilgilendiren karar!

Bazı sınıflarda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçileceğini belirten MEB'in yazılı açıklaması şöyle;



Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır. Buna göre



- İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.



- Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.



- Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.



- 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takvime kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil, devam edilecektir.



- Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecektir.



Okullarımız gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulamaya başlanacaktır.



