FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yeni bir operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararları çıkarılan şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı ifadeleri de olduğu vurgulandı.



KARA VE DENİZ KUVVETLERİNE SIZAN FETÖ'CÜLER



Şüpheliler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 Üsteğmen, 3 Astsubay ve açıkta bulunan 1 Astsubay; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş 2 astsubay, 2 emekli ve 1 istifa etmiş eski personel olduğu bildirildi.



ÖĞRENCİLER VE MAHREM İMAMLAR



Şüphelilerden 38'inin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, 12'sinin de FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu belirlendi. Öğrencilerle ilgili, askeri okullara giriş sınavında FETÖ üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu dile getirildi.



Toplam 60 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah İstanbul merkezli 19 farklı ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 44'ünün İstanbul'da ikamet ettiği, diğerlerinin 18 ayrı ilde arandığı öğrenildi.



