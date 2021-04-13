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EGM'den Pervin Buldan'a sert yanıt!

EGM, polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir." denildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın grup toplantısındaki sözlerine de yanıt verilen açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı’nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır." ifadeleri de yer aldı.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 15:12
EGM'den Pervin Buldan'a sert yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği şeklinde ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da iftira kampanyasına katıldığı vurgulandı, 'Terör örgütünün sözde lider kadrosunun Kandil'de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatı'nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır.' denildi.

EGM'DEN İDDİALARA SERT YANIT

EGM'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Son günlerde polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki iftira kampanyası devam ediyor.

Söz konusu iftira kampanyasının nöbetçiliğini bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan devraldı. Buldan, grup konuşmasında, günler öncesinde yalanladığımız iddiayı yeniden gündeme getirerek, 'Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta ve mahkemeler koruma kararları vermemektedir' ifadesini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir.

Terör örgütünün sözde lider kadrosunun Kandil'de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatı'nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır.

Daha önceki açıklamamızda belirttiğimiz üzere, yapılan incelemelerde, karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır.

İftira kampanyalarının aksine Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı her zaman aile bireylerinin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pervin Buldan

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