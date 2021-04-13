Bakan Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Malta Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo bir görüşme gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu'na davet



Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Malta Dişişleri Bakanı Evarist Bartolo ile Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ve Türkiye-AB ilişkilerini, firmalarımızın Malta'daki yatırımlarını ve İş Konseyi'nin toplanmasını, sağlık alanı dahil, iş birliği imkanlarını ele aldık. Kendisini Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyoruz' ifadelerini kullandı.





