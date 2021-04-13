Bakan Akar'dan 'Ukrayna' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere kuvvet komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Akar, toplantıda TSK'nın vazifesinin; sınırların güvenliğini sağlamak, en son teröristi etkisiz hale getirerek milleti terör belasından kurtarmak olduğunu vurguladı. Bakan Akar, TSK'nın ülkenin ve milletin güvenliği için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğini bildirdi. TSK'da Covid-19'la mücadele kapsamında aşılamanın devam ettiğini belirten Akar, tüm personel aşılanana kadar süreceğini söyledi.



'HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ'

Bakan Akar, Ukrayna'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ve Ukrayna'nın, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunu söyledi. Akar, "Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz her zaman söylediğimiz gibi uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı şekilde, barışçıl yollarla Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin konuşmaların yapılıp, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.



SAĞ KURTULAN PİLOTLARLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Akar, İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan ve henüz belirlenemeyen nedenle Foça açıklarında denize düşerek, kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçaktan sağ kurtulmayı başaran Albay Ahmet Kendir ile Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz ile telefonda görüştü. Kendir'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Akar, olayın nasıl olduğu hakkında bilgi aldı. Akar, "Yaptığınız büyük kahramanlık, fedakarlık. Sizlerle gurur duyuyoruz, büyük geçmiş olsun" diye konuştu.



Bakan Akar, Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz'la da görüşerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.