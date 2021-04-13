Ayasofya'da iftar için ilk ezan!

Ramazan ayının ilk günü özel izinle Ayasofya'ya girdi. Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp cami olarak faaliyete geçmesinin ardından 87 yıl sonra iftar için ilk ezan okundu. Caminin minareleri “La ilahe illallah” mahyasıyla süslendi.
Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.
Müze statüsünün kaldırılmasının ardından ibadete açılan Ayasofya'da bugün okunan akşam ezanıyla iftarlar açıldı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmayacağı belirtilmişti.