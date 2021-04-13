ABD'den İran açıklaması!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın başkanlığında bugün ABD-İsrail Stratejik İstişari Grubu'nun çevrim içi toplantısının gerçekleştiğini bildirdi.



Horne, söz konusu görüşmenin, iki ülke arasındaki önemli güvenlik konuları üzerine yapılan görüşmelerin bir parçası olduğuna işaret etti.



Toplantıda, yetkililerin ortak bölgesel tehdit ve zorluklar karşısında istikrarı ve güvenliği artırma seçenekleri konusunu ele aldığını belirten Horne, "Sullivan, Biden-Harris yönetiminin İsrail'in güvenliği ve İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak konusunda sarsılmaz taahhüdünü bir kez daha vurguladı." bilgisini paylaştı.



Horne, ABD'li ve İsrailli yetkililerin gelecek aylarda "yakın ve açık" diyaloğu sürdürme vurgusu yaptığını belirterek, "Sullivan, ileriki müzakereler için İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat'ı, bu ay bitmeden önce Washington'a gelmesi için davet etti." ifadesini kullandı.