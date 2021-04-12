USD (Alış - Satış) : 8,14 - 8,15 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye’nin adımlarını takdir ediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Sahih Şükri, Türkiye’nin son zamandaki açıklamaları ve adımlarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Kahire, Ankara ile her iki ülkenin de çıkarına olan diyaloğun oluşturulması ve ilişkilerin tesis edilmesinde istekli" ifadelerini kullandı.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:51
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye’nin adımlarını takdir ediyoruz

Mısır’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yetki alanını gözettiği algısına yol açan adımıyla birlikte iki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ramazan ayını tebrik amacıyla gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

"Kahire diyalog için istekli"

İki ülke arasındaki gelişmeler olumlu yönde ilerlerken Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi. Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" kaydetti.
"Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli." diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ortaya koyduğu çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Mevlüt ÇavuşoğluRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement