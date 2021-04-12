Mavera dizisi izleyiciyle buluştu!

TRT 1'in Ramazan Ayı boyunca yayınlanacak olan Mavera dizisi bugün ilk bölümüyle izleyici ile buluştu.



Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen dizi, hafta içi her gün saat 23.45'te ekranlara gelecek.



Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Yesevi'nin Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ele alıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.



NEREDE ÇEKİLİYOR!



Mavera dizisi Hacı Ahmet Yesevi'nin hayatını konu edinirken, dizi oyuncu kadrosunda da birbirinden başarılı isimlere yer vermektedir. Mavera dizisi oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Necip Karakaya, Gökhan Atalay ve Korel Cezayirli gibi birbirinden başarılı isimleri barındırmaktadır. Hacı Ahmet Yesevi'nin hayatını konu edinmiş olan Mavera dizisinin çekimleri için ise senaryoya ve dizinin konusuna uygun olarak Konya ili tercih edildi.



