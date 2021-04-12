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Kritik görüşme başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe arasındaki görüşme dünya kamuoyu tarafından da ilgiyle takip edilirken gündemde başta Doğu Akdeniz olmak züere kritik konular var.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:51
Kritik görüşme başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

KALABALIK BİR EKİPLE GELDİ

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, Dibeybe'ye eşlik ettiği üst düzey heyette, 5 Başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin yer aldığını bildirdi. Buna göre, Dibeybe'ye refakat edecek Libyalı bakanların arasında, Dışişleri, İçişleri, Ekonomi ve Ticaret, Sağlık, Petrol, Yerel Yönetimler, Maliye, Ulaştırma, Planlama, Sanayi ve Maden, Çevre, Eğitim bakanları ile iki devlet bakanı yer aldı.

EN ÖNEMLI DOSYA:DOĞU AKDENİZ

Hammude, ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesinin ele alınacağını aktardı. Ayrıca, Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Dibeybe ve beraberindeki heyetin, Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmaları ele almak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için temaslarda bulunacağı belirtildi. Görüşmede en önemli maddenin son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olacağı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

LibyaPetrolİsviçreRecep Tayyip Erdoğan

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