Kripto hainler deşifre oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin, 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 10 kişiye 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 kişiye de müebbet hapis cezası verdi. Tugay içerisinde darbe girişimine katılan ancak ilk etapta sayıları belirlenemeyen şüphelilerle ilgili ayrı yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 asteğmen, 13 astsubay ve 16 uzman çavuş olmak üzere toplam 37 şüphelinin 'anayasal düzenin ortadan kaldırılmasına teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. İddianamede 2 şüpheliye ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 4 şüpheliye 'mala zarar verme', 'kamu malına zarar verme', 5 şüpheliye ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması da yöneltildi. Bu davayla birlikte 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açılan dava sayısı 289'dan 290'a yükseldi. Bu davalardan 287'si karara bağlandı.



SONRADAN ÇARK ETTİLER



İddianamede, darbe girişimini bastırmaya çalışan vatansever subaylardan Kurmay Albay Tevfik Erkan Olgay, Kurmay Albay Hançeri Sayat ve Yarbay Refai Eciroğluları'nın mücadelesi ve darbenin olumsuz yönde seyredeceğinin anlaşılması ile şüphelilerin, bu subayların emir komutası altına girdikleri vurgulandı. Bilindiği üzere 3 komutan da Tugay'da darbe girişimine katılan Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Başkanı Yüzbaşı Fatih Karakaya ve Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kapan'ı gözaltına alan ekip olarak biliniyor.



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



630 sayfalık iddianamede 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler de yer aldı. Tugay'ın nizamiye bölgesini gösteren kamera kayıtlarında, darbe girişimine katılmak için kışladan çıkan, vatandaşların ve vatansever subayların engellemesi sayesinde kışlaya geri dönmek zorunda kalan tank ve zırhlı araçların görüntüleri kendisine yer buldu. Mühimmat dolu tankların vatandaşların müdahalesi sonucunda kışlaya geri dönmek zorunda kaldığı da anlatıldı.



BİLEREK VE İSTEYEREK



ŞÜPHELİLERİN mesai sonrasında kışlaya gelerek, darbe girişimine iştirak ettikleri, bir kısım şüphelinin ise mesai sonrası nöbetleri olmamasına rağmen kalkışma girişimine katıldığı vurgulanan iddianamede, şüphelilerin bilerek ve isteyerek darbenin gerçekleşmesine yönelik verilen emirleri uyguladıkları anlatıldı. Bu kapsamda tank, obüs topu, uçak savar ve personel ayarlamasında bulundukları vurgulandı.



HELİKOPTERLE GETİRİLDİLER



KIŞLADA gerçekleştirilen ve şüphelilerin karıştığı eylemler kendisine şu şekilde iddianamede yer buldu: Sabiha Gökçen Havalimanı işgaline takviye olarak ise 14 tankın hazırlanarak gönderilmek istendi. Kışla içerisinde askeri cezaevi ve helikopter pistinde tedbir alındı. Moda Deniz Kulübü'nde derdest edilen 6 general helikopterle piste getirilerek, elleri bağlanmış bir şekilde piste indirildi. 6 general cezaevine cezaevi müdürü tarafından alınmaması üzerine Akıncı Üssü'ne götürüldü.







KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI



EDİRNE'DE Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı. Geçen hafta Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.D. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.