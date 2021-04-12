Kanada'ya 'savunma sanayii' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletildi ve kararın gözden geçirilmesi istendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Görüşmede aynı zamanda Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.