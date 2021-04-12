Kanada'ya 'savunma sanayii' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletildi ve kararın gözden geçirilmesi istendi.